Getuigen gezocht na gewelddadige straatroof Havenspoorpad

Rotterdam - De politie zoekt getuigen van een straatroof op het Havenspoorpad in Rotterdam-Zuid. Daarbij raakte vrijdagavond rond 23:00 uur een 17-jarige Rotterdammer gewond. Hij werd van zijn scooter (rode velgen) beroofd, nadat hij een klap met een hamer op zijn hoofd had gehad. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de dader(s). Mensen die iets gezien hebben van het incident of die deze scooter zien staan of rijden kunnen direct contact opnemen met de politie.