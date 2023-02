54 Kilo drugs in beslag genomen en 3 personen aangehouden

Donderdag 2 februari hield de politie een actie bij het parkeerterrein aan de Kerkstraat. Agenten waren getuigen van een vermoedelijk drugsdeal tussen twee personen. Ze volgden een van de auto’s en gaven de bestuurder op de Bergsebaan in Heerle een stopteken. De 38-jarige bestuurder uit Rotterdam had bijna 4 kilo hennep in zijn auto liggen. Vervolgens zijn de agenten twee woningen in Oudenbosch binnengegaan omdat er informatie was dat de drugsdealer daar wonen. In de woning van een 39-jarige man troffen ze 43 kilo hennep en 7 kilo hasj aan. Alle drugs is in beslag genomen. Een 41-jarige man uit Oudenbosch is aangehouden op verdenking van handel in drugs. De drie verdachten zitten nog vast. Het onderzoek gaat verder.