Bezit nepwapen leidt tot aanhouding

De verdachte is na de aanhouding heengezonden. Zij moet zich op een later moment verantwoorden bij bureau Halt.

Nepvuurwapens zijn verboden!

Het wapen waar het meisje zichtbaar mee rondliep bleek dus een nepwapen te zijn maar van een afstand is dat moeilijk te zien. Omdat het zo moeilijk in te schatten is of zo’n wapen echt of nep is, is het niet toegestaan om ermee op straat rond te lopen. Door anderen kan een nepwapen als bedreiging worden gezien. Nepvuurwapens werken gevaarlijke situaties in de hand. Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten altijd alsof het om een echt vuurwapen gaat. Lees meer op onze speciale pagina over nepwapens.