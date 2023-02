34-jarige Rotterdammer gewond na steekincident Ridderkerk

Ridderkerk - Bij een steekincident is in de nacht van zaterdag op zondag rond 00:05 uur aan de Reijerweg in Ridderkerk een 34-jarige Rotterdammer gewond geraakt. Mogelijk ging aan het steken een ruzie binnen de relationele sfeer vooraf. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is er snel vandoor gegaan. De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar de dader.