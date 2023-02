Beetsterzwaag overval tankstation

De overval zou gepleegd zijn door twee mannen, waarvan één gekleed was in een blauwe trui, vest of jas met witte strepen op de zijkant van de mouwen. Hij droeg daarnaast een donkere broek en donkere schoenen. De andere verdachte droeg ook donkere kleding. Beide verdachten hadden een muts op. Het signalement van beide mannen is via een Burgernet-bericht gedeeld.

Geen gewonden

Bij de overval is gelukkig niemand gewond geraakt. De verdachten zijn weggevlucht; we zijn op zoek naar hen. Het onderzoek naar de toedracht van de overval is in volle gang.

Heeft u tips of andere informatie?

Heeft u tips of informatie? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de politie. Ziet u de verdachten? Bel dan 112. Is er geen sprake van spoed? Bel dan 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).