Onderzoek in woning Hellevoetsluis na aantreffen gewonde man

Hellevoetsluis - In een woning aan de Roterij is de nacht van zaterdag op zondag een 35-jarige bewoner gewond geraakt. Een 44-jarige medebewoner is aangehouden. Rechercheurs doen in de woning sporenonderzoek en spreken met getuigen om te achterhalen wat er precies gebeurd is.