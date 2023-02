Plofkraak op geldautomaat Plantage Middenlaan

Even voor 05.00 uur kreeg de meldkamer meerdere meldingen dat er harde knallen te horen waren in de omgeving van de Plantage Middenlaan. Politieagenten gingen direct naar de locatie en constateerden dat een geldautomaat het doelwit was. De geldautomaat bleek volledig vernield. Ook is er veel schade aan de gevel ontstaan. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen en het was niet nodig om naastgelegen panden te ontruimen. De recherche, de Teamleider Explosievenverkenning en de Explosieven Opruimingsdienst doen uitgebreid onderzoek om te achterhalen wie de daders zijn. Ook wordt er door specialisten van Forensische Opsporing sporenonderzoek verricht en camerabeelden uitgekeken.

De verdachten, allen in het donker gekleed, zijn op in ieder geval één scooter gevlucht in de richting van de Hoogte Kadijk.

Getuigen/beelden:

Indien mensen voorafgaand, tijdens of vlak na de plofkraak iets hebben gezien wat met deze zaak te maken kan hebben, dan horen de rechercheurs dat heel graag. Ook zijn camerabeelden uit de omgeving zeer welkom, deze zijn hieronder te uploaden. Via onderstaand tipformulier kan informatie gedeeld worden met het onderzoeksteam. Bellen kan ook via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

BVH: 2023028937