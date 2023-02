Jongen mishandeld met honkbalknuppel; getuigen gezocht

De ruzie mondde uit in een mishandeling waarbij één van de jongeren zware verwondingen aan het hoofd opliep. Bij de mishandeling werd een honkbalknuppel gebruikt waarna het slachtoffer, een 15-jarige Zoetermeerder, werd opgenomen in het ziekenhuis. De recherche doet onderzoek naar deze zware mishandeling en vraagt getuigen zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000. Melding maken kan ook via onderstaand tipformulier.