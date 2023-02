Verdachte mishandeling verzet zich bij arrestatie

Dongen - Een 35-jarige Poolse man is zondag 5 februari jl. omstreeks 19.10 uur in een winkel aan de Mgr. Schaepmanlaan door de politie aangehouden ter zake mishandeling. Hij zou een winkelmedewerker met gebalde vuist in het gezicht hebben geslagen. Hij verzette zich zo bij zijn arrestatie dat een agent het stroomstootwapen moest inzetten om hem onder controle te krijgen.