Woninginbrekers op heterdaad aangehouden

De politie ontving rond 21.00 uur een melding van een vermoedelijk woninginbraak. Er werden geluiden van braak gehoord en een deur stond open, terwijl er niemand thuis hoorde te zijn. Na aankomst van de politie, trof zij forse braakschade aan bij de achterdeur van de woning. Omdat het recent was gebeurd, zochten de agenten in de omgeving naar verdachten. In de brandgang achter de woning aan de Eikenlaan liepen twee mannen volledig in het donker gekleed. Beide mannen renden snel weg, maar één kon er direct worden aangehouden. Voor de zoektocht naar de tweede man werd een politiehond ingezet. In de bosjes in de Cypressenstraat hapte de hond toe. Het bleek de andere verdachte te zijn die zich daar schuil hield. Ook hij werd aangehouden. Zijn verwondingen door hondenbeet zijn bekeken en verzorgd.

Inbrekersgereedschap gezocht

Ondanks dat er flinke schade aan de deur van de woning is aangebracht met mogelijk gereedschap, heeft de politie helaas nog geen voorwerpen in de omgeving aangetroffen. Daarom roept zij omwonenden uit de omgeving van de Populierstraat, Eikenlaan en de Cypressenstraat e.o. uit te kijken naar mogelijke voorwerpen die gebruikt kunnen zijn bij deze inbraak. Mocht u iets aantreffen? Bel dan met ons via 0900- 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer 2023031607.