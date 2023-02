Politieonderzoek naar Exclu: 45 aanhoudingen, zo’n 200 telefoons in onderzoek

In totaal waren er op de gezamenlijke actiedag afgelopen vrijdag ruim 1200 politiecollega’s op de been. Zij deden invallen en doorzoekingen in het hele land. Tijdens de actiedag zijn er twee drugslabs, een cocaïnewasserij, een productielocatie voor drugsketels en een tabletteerlocatie aangetroffen. Daarnaast werden er vele kilo’s, pillen en liters aan verdovende middelen gevonden, waaronder 300.000 xtc-pillen. Verder trof de politie ruim 5,5 miljoen euro cash aan en diverse luxe goederen. Er werden 20 vuurwapens in beslag genomen. Binnen de opsporingsonderzoeken van de Landelijke Eenheid vonden er op 22 locaties in Nederland doorzoekingen en aanhoudingen plaats.



Onderzoek gaat door

De afgelopen dagen werden ook vele computers, laptops en telefoons in beslag genomen. Zo’n 200 telefoons zijn direct onderzocht door forensisch en digitaal specialisten in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. De politie hoopt op basis hiervan meer informatie te vergaren voor de opsporingsonderzoeken naar de verdachten.



Cryptocommunicatieonderzoek

Afgelopen vrijdag brachten politie en het Openbaar Ministerie naar buiten dat ze er opnieuw in geslaagd zijn om toegang te krijgen tot data van een cryptocommunicatiedienst en maandenlang met de berichten van criminelen mee te lezen. In het onderzoek van de Landelijke Eenheid zijn de data achterhaald en gebruikers van de dienst geïdentificeerd en opgespoord en is cryptocommunicatiedienst Exclu ontmanteld. Ook is onderzoek gedaan naar de eigenaren en beheerders van Exclu. De politie kon vijf maanden meelezen met het berichtenverkeer van criminelen die van Exclu gebruikmaakten. Hierbij waren onder meer zeven politie-eenheden, de FIOD en Rijksrecherche betrokken. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen. Ook nu blijkt weer dat criminelen onterecht denken dat ze in het geheim, buiten het zicht van de politie, kunnen opereren. Politie en OM blijven manieren vinden om criminelen op te sporen en te vervolgen. Waar ook ter wereld. Meer informatie leest u in dit bericht.