Politie houdt opnieuw bankhelpdeskfraudeurs aan

De 84-jarige man uit Gieten werd op dinsdagochtend gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van zijn bank. Even later stond er een man aan de deur. De man vertrouwde het niet en heeft de man aan de deur weggestuurd. De partner van de melder is achter deze verdachte man aangelopen terwijl de man direct de politie belde. De verdachte rende vervolgens weg en is in een auto gestapt.

Twee aanhoudingen

Het duidelijke signalement van de verdachte en de auto waar hij in reed is doorgegeven aan de politie. Dankzij Camera in Beeld kon snel achterhaald worden waar de auto mogelijk was. Collega’s zagen een auto rijden die aan het signalement voldeed en hielden de bestuurder staande. Ook hij bleek overeen te komen met het signalement. De 19-jarige verdachte uit Delft is vervolgens aangehouden op verdenking van fraude.

Uit de verklaring van de man bleek dat er nog een tweede verdachte is. De politie is vervolgens in Gieten op zoek gegaan naar deze andere verdachte. Deze man werd kort daarna aangetroffen bij een woning in Gieten, waar ook hij zich voordeed als een medewerker van een bank. Hij is direct aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Pijnacker.

Onderzoek gaat verder

De politie gaat verder met het onderzoek. Ook wordt natuurlijk onderzocht of de aangehouden mannen ook betrokken zijn bij mogelijk andere incidenten van bankhelpdeskfraude.

Wat is bankhelpdeskfraude?

Bij bankpashelpdeskfraude bellen fraudeurs mensen thuis op en doen zich voor als bankmedewerkers. Ze maken het slachtoffer wijs dat hun bankrekening niet meer veilig is. Vervolgens komt er zogenaamd iemand van de bank de pinpas ‘met spoed’ bij hen thuis ophalen en wordt de pincode ontfutseld. Daarna wordt het geld snel weg gepind. In andere gevallen wordt gevraagd om software te installeren op hun computer waardoor de fraudeurs op afstand mee kunnen kijken op de computer en/of handelingen kunnen uitvoeren. Daarna volgt bijvoorbeeld de vraag om het hele banksaldo met één of meer overboekingen zogenaamd ‘veilig te stellen op een kluisrekening’. Dat is dan uiteraard een rekening van de oplichter.

Waar op te letten?

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen; onthoud dat een bank nooit naar de pincode of het saldo van een bankrekening zal vragen, ook niet als controlevraag. Ook zal een bank nooit vragen om geld over te maken naar een andere rekening, ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan namelijk niet. Ook zal een bank nooit vragen om antivirus of andere software te installeren. Weet dat een bank haar klanten nooit onder druk zal zetten om zo snel mogelijk te handelen. Komt een leidinggevende aan de lijn of word u teruggebeld door een zogenaamde collega? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit want meestal werkt de beller niet alleen.

Wat moet ik doen als ik slachtoffer ben?

Bent u zelf slachtoffer geworden? Doe dan altijd aangifte! Het is niets om je voor te schamen. De oplichters worden steeds slimmer en ze overdonderen hun slachtoffers echt op een slimme en doortrapte manier. Voor de politie is het heel belangrijk dat er aangifte wordt gedaan. Zo krijgen wij goed in beeld waar de oplichtingen plaatsvinden. En kunnen we onderzoeken of er een verband is tussen de verschillende meldingen.