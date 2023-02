Twee berovingen in centrum van Tilburg, drie verdachten aangehouden

Rond 04.45 uur kwam er een eerste melding binnen van een straatroof op de Heuvel. Een verdachte liep op het 20-jarige slachtoffer af en bedreigde hem met een mes. Hij eiste zijn spullen. Nadat het slachtoffer zijn spullen afgeeft rent de verdachte, samen met een andere jongen, weg richting de Schouwburgring.

Tweede melding

Rond 05.00 uur ontving de politie een tweede melding. Een 42-jarige man uit Tilburg was overvallen op de Paleisring. Plotseling stonden er twee personen voor hem met een mes en bedreigden hem. Het slachtoffer moest zijn spullen afgeven. Daarna renden zij weg in de richting van de Kattenrug richting de Heuvelstraat. Het slachtoffer is snel naar huis gegaan en heeft daar meteen de politie ingeschakeld.

Signalement

Het signalement van de daders, gegeven door beide slachtoffers, kwam erg overeen. Dit heeft ertoe geleid dat er rond 09.00 uur drie verdachten zijn aangehouden op de Statenlaan. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Deurne, een 17-jarige jongen uit Deurne en een 17-jarige jongen uit Tilburg. Zij zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek. Bj het fouilleren van de jongens zijn diverse goederen aangetroffen die gelinkt kunnen worden aan de berovingen. Deze zijn in beslag genomen en zullen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren.