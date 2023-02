Getuigen gezocht: explosie aan de Riederlaan in Rotterdam

Woensdag 8 februari omstreeks vijf uur in de ochtend werden buurtbewoners van de Riederlaan opgeschrikt door een harde knal bij een woning. Gelukkig raakten er geen slachtoffers gewond, maar een portiekdeur raakte wel flink beschadigd. De dader is op de vlucht geslagen.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het incident. Zo reed de verdachte op een elektrische step weg na de explosie. Mogelijk is dat opgevallen. Ook andere informatie rondom de verdachte en/of het incident is welkom. Geef het door via de onderstaande opties.

Dit de derde explosie in een korte tijd binnen Rotterdam. De politie onderzoekt of er een verband is met de andere explosies.