Wie weet er meer over een steekincident op de Vaerhorst in Rotterdam?

Woensdag 8 februari omstreeks half zes in de avond krijgt de politie een melding binnen van een steekincident op de Vaerhorst. Eenmaal aangekomen op de locatie blijkt er een slachtoffer gewond te zijn geraakt. Hij was aanspreekbaar en is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het incident. Ook camerabeelden zijn welkom. We zijn op zoek naar een groep daders die er na het incident vandoor zijn gegaan. Het gaat om een groep van vijf a zeven personen. Heeft u meer informatie? Geef het door via de onderstaande opties.