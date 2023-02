Getuigenoproep explosies Amsterdam-Zuidoost

De recherche doet onderzoek naar deze twee explosies. Op beide locaties is schade ontstaan, er zijn onder andere verschillende ruiten gebroken. Er is niemand gewond geraakt. Opvallend is het dat de politie bij beide meldingen een overeenkomstig signalement heeft doorgekregen.

Signalement:

Man

Normaal postuur

Zwarte gewatteerde jas met capuchon aan met opvallende witte streep over de arm

Zwarte broek aan met opvallende witte streep aan de zijkant

Zwarte schoenen aan

Ook is er nog een man gezien die op een donkere scooter zat. Hier hebben wij nog geen duidelijk signalement van. De politie doet onderzoek in de buurt, naar sporen, de toedracht en is op zoek naar getuigen.

Woont u, of was u in de buurt van de Anna Blamansingel en/of Alexander Dumaslaan in de nacht van 5 op 6 februari om 04.00 uur en heeft u iets verdachts gezien? Meld dit dan via de onderstaande mogelijkheden. Heeft u foto's en/of filmopnames van een van de incidenten? Heeft u andere informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan vragen wij u deze te uploaden via het tipformulier.

Zaaknummer: PL1300_BVH_2023029040 en PL1300_BVH_2023028942