Politieagent meegesleurd door wegrijdende auto

De Peugeot 206 werd staande gehouden omdat de bestuurder opvallend rijgedrag vertoonde. Hij schold een van de agenten uit, waarna de agent hem vroeg het portier te openen. De verdachte weigerde hieraan mee te werken. De agent deed toen via het raam het portier open. Met deur open reed de verdachte met hoge snelheid achteruit, waardoor de agent meters werd meegesleurd.

Uiteindelijk kwam de agent tegen een geparkeerde auto aan en is de verdachte verder achteruitgereden om ervan door te gaan. De agent is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij deze actie raakte ook verschillende geparkeerde auto’s beschadigd. De auto verdachte werd later teruggevonden en is in beslag genomen.

De verdachte is donderdag 9 februari aangehouden en zit op dit moment vast op het politiebureau.

Heeft u iets gezien?

Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden van de omgeving van de Piet Moeskopsstraat in Gouda? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of maak gebruik van een van de onderstaande contactmogelijkheden.