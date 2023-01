Politie onderzoekt incident jaarwisseling Zeist

Omstreeks 01.15 uur moesten brandweerlieden optreden bij een autobrand aan de Nijenheim. Terwijl zij de brand blusten, werd zij meerdere keren door een groep van circa 20 jongeren bekogeld met zeer zwaar vuurwerk. Dat ging zover dat zij hun werkzaamheden moesten stoppen. Politieagenten moesten daarbij brandweerpersoneel ondersteunen. Door de aanwezigheid van agenten kon erger worden voorkomen, de auto brandde totaal uit.



Geweld onacceptabel

Behalve politiemedewerkers krijgen ook andere medewerkers met een publieke taak te maken met agressie en geweld, zoals ambulance- en brandweerpersoneel, tramconducteurs, buschauffeurs, onderwijzers of belastinginspecteurs. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.

Heeft u informatie?

