Voetganger overleden na aanrijding

Rond 19:20 uur werd de voetganger aangereden door een personenauto. Deze werd bestuurd door een 81-jarige automobiliste uit Alkmaar. De man is ter plaatse door hulpverleners gereanimeerd en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hier overleed hij uiteindelijk aan zijn verwondingen. De afdeling Verkeersongevallenanalyse van de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.



Was u getuige van het ongeval en hebt u nog niet gesproken met de politie? Neem dan contact op met de politie in Alkmaar via telefoonnummer 0900-8844 of neem contact op via onderstaand tipformulier.



2022273323