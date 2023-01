Brand na explosie bij Goudse woning; politie zoekt getuigen

Rond 00:15 uur kreeg de politie een melding van een enorme knal die gehoord was bij een woning op de Vrijheidslaan in Gouda. Een explosief zorgde voor brand bij de voordeur van de woning, waar de bewoner en later de brandweer de brand moest blussen. De politie is direct een onderzoek gestart.

Getuigen gezocht

Heeft u informatie die het onderzoek kan helpen of was u getuigen? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844. Ook kunnen camerabeelden van een deurbelcamera of dashcam uit de omgeving van de Vrijheidslaan van belang zijn voor het onderzoek. Deze beelden kunnen gedeeld worden via onderstaand formulier. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.