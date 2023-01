Jaarwisseling Zeeland normaal en beheersbaar verlopen

Incidenten

Straatroof, Middelburg

In de Vrijlandstraat in Middelburg vond oudjaarsavond rond 18.20 uur een straatroof plaats. Een 65-jarige man liep met een rollator en had net geld gepind en werd door een persoon vanachteren vastgepakt waardoor hij ten val kwam. Hij werd door een dader geslagen en viel op de grond. De dader is in onbekende richting weggelopen. Het slachtoffer is ter plaatse door ambulancemedewerkers behandeld. Het slachtoffer deed aangifte en het onderzoek loopt.

Schietincident, Middelburg

Om 00.30 uur kwam een melding binnen van een schietincident in de Johan Constantin Mathiasstraat in Middelburg. Een man (31) en een vrouw (36), beiden uit Vlissingen raakten daarbij gewond aan hun benen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw kreeg ter plaatse medische behandeling. Weet u meer over dit incident, bel de politie: 0900-8844 of meld misdaad anoniem 0800-7000.

Man gewond na steekvlam door vuurwerk, Kloosterzande

Om 2.20 uur raakte een 31-jarige man uit Kloosterzande in de Hyacintstraat in dezelfde plaats gewond doordat hij een steekvlam van vuurwerk in zijn gezicht kreeg. De ambulancedienst kwam met twee ambulances en een MMT ter plaatse. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Optreden mobiele eenheid, Krabbendijke

Na 3.00 uur werd het onrustig in Krabbendijke, waar jongeren vuurwerk in het publiek schoten. Hier moest de ME even optreden om de gemoederen tot bedaren te krijgen. Gelukkig ging de menigte snel uiteen.

Geweld tegen agenten, Middelburg

Enkele agenten werden op de Markt omsingeld en belaagd bij een aanhouding. Eén agent kreeg daarbij pepperspray in zijn ogen. Andere politie-eenheden moesten ter plekke komen om de agenten te ontzetten.