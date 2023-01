Beheersbare jaarwisseling 2022-2023 Eenheid Oost-Brabant

Vuurwerk gegooid naar collega’s, een collega gewond

In Helmond ontvingen collega’s zaterdagmiddag een melding van overlast van een groep jongeren op het treinstation in Helmond. Aangekomen op het station werd er vuurwerk naar onze collega’s gegooid. De knal zorgde ervoor dat er twee collega’s naar het ziekenhuis moesten voor controle. Eén van hen hield gehoorschade over aan dit incident. Een persoon is aangehouden.

In de Isidoor Opsomerstraat in Helmond werd zaterdagavond een politieauto, die bij een melding is ingezet, bestookt met vuurwerk. Daarbij sneuvelde de voorruit. De auto kon door de aangerichte schade niet meer worden ingezet voor de noodhulp.

Geweld tegen politiemensen of andere hulpverleners wordt niet getolereerd. Als er doelbewust vuurwerk wordt gegooid en/of ander geweld wordt gebruikt richting hulpverleners of burgers, riskeer je hen (levensbedreigend) te verwonden. Vervolging voor (poging tot) zware mishandeling of (poging tot) doodslag kan het gevolg zijn. Meer weten over geweld tegen politie en hulpverleners? Lees het hier.

Meerdere branden

Iets na middernacht brak er in een kerkgebouw aan de Deken van Miertstraat in Veghel een grote uitslaande brand uit. Ondanks verwoede pogingen van verschillende brandweerkorpsen uit de regio is het gebouw gecontroleerd uitgebrand. Niemand raakte gewond. De toedracht van de brand wordt onderzocht.

Ook waren er woningbranden o.a. aan het Weteringpad in ‘s-Hertogenbosch en aan de Merellaan in Beek en Donk.

Vuurwerkslachtoffers

In Hapert is een man zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij het carbid schieten. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd om daar verder behandeld te worden aan zijn verwondingen.

In de Pisarostraat in ’s-Hertogenbosch stak een persoon vuurwerk af, waardoor een explosie werd veroorzaakt. Hierbij sneuvelden ruiten van een woning en werden twee personenauto’s beschadigd. De man die het vuurwerk afstak, raakte hierbij gewond.

Aanhoudingen

In totaal zijn er tijdens de jaarwisseling elf personen aangehouden voor diverse strafbare feiten waaronder onder andere vernieling, bedreiging en het rijden onder invloed.

Goede preparatie

Onze eenheidschef Wilbert Paulissen kijkt terug op een beheersbare nacht:’ Afgezien van een aantal incidenten in de Eenheid Oost-Brabant zijn grote openbare ordeverstoringen uitgebleven. Door een goede preparatie waren we snel aanwezig op plaatsen waar dat nodig was. Dat heeft eraan bijgedragen dat mijn collega’s en andere hulpverleners relatief veilig huiswaarts konden keren.

Desondanks benadrukt Paulissen dat ieder incident er één teveel is. Zeker de incidenten in Helmond waarbij onze eigen collega’s vuurwerk naar zich toe gegooid krijgen, zijn onacceptabel.’