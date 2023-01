Wie weet meer over het vuurwerkincident op het Jozef Israëlsplein in Groningen?

Heb je iets gezien of gehoord bij het Jozef Israëlsplein dat ons kan helpen in het onderzoek? Stond je vlak voor middernacht op het Jozef Israëlsplein en heb je gezien wat hier precies gebeurde? Heb je videobeelden waar iets op te zien is? Of weet je iets dat ons kan helpen in het onderzoek? Deel je informatie of beelden via het tipformulier hieronder of neem contact op met de politie via 0900 - 8844. Vermeld hierbij het nummer 2023000032. Tips doorgeven kan natuurlijk ook anoniem via 0800 - 6070.