Basisscholen ingezet bij herkennen slachtoffers (online) kindermisbruik

Zorgplicht

Van Mierlo noemt het een logische stap om dit aan basisscholen te vragen. ‘Slachtoffers van online kindermisbruik zijn vaak jonge, schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het basisonderwijs heeft daarom de meeste kans om deze jonge slachtoffers te kunnen identificeren. Daarnaast hebben scholen een zorgplicht en houden ze nu ook al in de gaten of er iets mis is met een kind. Schoolalert is niet verplicht, maar we verwachten dat 90 procent van de basisscholen wil meedoen. We verwachten eind februari de eerste zaak aan de scholen te gaan aanbieden en zo’n 3 tot 4 keer per jaar van dit alert gebruik te maken.'