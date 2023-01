Politie zoekt getuigen in ontvoeringszaak jongen(15)

Omstreeks 08:40 uur krijgt de politie een melding dat er een jongen door meerdere personen een busje in wordt geduwd. De politie start direct een onderzoek en weet het busje op de A27 ter hoogte van Groenekan te traceren. De politie is daarbij een uitpraatprocedure gestart waarbij waarschuwingsschoten zijn gelost. De jongen is hierbij (lichamelijk) ongedeerd aangetroffen en bevrijd. Er zijn drie mannen aangehouden; een 36-jarige man uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een 29-jarige man uit Almere. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten.

Beperkingen

De aangehouden verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Om die reden kan er op dit moment niet meer informatie worden verstrekt. De recherche en specialisten, waaronder de Forensische Opsporing, doen onderzoek in deze zaak.



Tips?

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na de ontvoering, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.

2023007318