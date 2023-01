Tonnen schade door oplichting; verdachte (34) aangehouden

Tot nu toe zijn er bij de politie meer dan twintig aangiftes van oplichting binnengekomen. Slachtoffers door het hele land betaalden voor te leveren diensten, maar deze diensten werden nooit geleverd. De schades variëren van een kleine duizend tot tienduizenden aanbetaalde euro’s per slachtoffer. De totale schade loopt in de tonnen.

Luxegoederen en hennep aangetroffen

Tijdens de doorzoekingen zijn diverse luxegoederen en administratie in beslag genomen. In het bedrijfspand aan de Vierde Broekdijk in Aalten zijn een hennepkwekerij en drogerij aangetroffen. Er is een hoeveelheid gedroogde hennep in beslag genomen. De zo’n achthonderd planten in de kwekerij zullen worden vernietigd. De verdachte zit vast en zijn rol bij de verschillende zaken wordt verder onderzocht.

Grote impact

De impact op de slachtoffers van oplichting is groot. Naast financiële schade tast het ook vertrouwen aan. Melden of advies inwinnen kan bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Voor de verschillende soorten fraude en oplichting kunt u terecht op de speciale onderwerpenpagina van de politie. Daar zijn ook tips te vinden.

^SV 2022277700/2023016057