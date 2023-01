Getuigen gezocht van autobrand op parkeerplaats hockeyvereniging

Rond 01.00 uur kreeg de politie een melding van een uitgebrande auto op de parkeerplaats van de hockeyvereniging aan de Proostdijstraat in Mijdrecht. Op de plek waar een Volvo geparkeerd stond, was nu een zwarte brandplek te zien. De auto was daar op dinsdagavond 10 januari rond 23.00 uur geparkeerd.

Oproep getuigen

De politie doet onderzoek naar hoe de brand is ontstaan. Heet u iets gezien? Of heeft u tips en andere informatie over deze autobrand die kan helpen bij het onderzoek? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. U kunt ook uw tips direct toesturen via onderstaand tipformulier.