Mishandeling Odeonplaats Almere

Rond 5 uur ’s ochtends liep een 26-jarige man uit Almere vanaf de Odeonstraat de Odeonplaats op. Hij zag hier drie mensen staan. Vrij snel werd hij aangesproken en mishandeld door een of meerdere verdachten. Het slachtoffer wist te ontkomen. Hij is in het ziekenhuis geweest voor zijn verwondingen.

Signalement van 1 verdachte

Man

Donkere huidskleur

Circa 1.85 meter lang

Donkere kleding

Licht accent

Help mee met politieonderzoek

Heeft u gezien wat er is gebeurd op of rond de Odeonplaats ’s ochtends vroeg op 7 januari 2023? Heeft u mogelijk camerabeelden of anderszins meer informatie? Dan komen we graag met u in contact. Vul onderstaand meldformulier in, bel 0900 8844 of doe anoniem melding. Alvast bedankt!