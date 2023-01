94-jarge vrouw slachtoffer woningoverval Sportlaan Vlaardingen

Even over 09:30 uur belde een man aan en deed zich voor als medewerker van een waterbedrijf. Omdat er lekkage zou zijn, moest hij de waterleiding controleren. Hij duwde de bejaarde vrouw vervolgens opzij en doorzocht haar huis. Hij vertrok korte tijd later met een nog onbekende buit, de bewoonster ongelooflijk geschrokken achterlatend. Toegesnelde agenten troffen de man helaas nog niet in de omgeving aan.

Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem.