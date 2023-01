Bakker Slotplein gewond bij overval

Een zwart geklede man kwam even voor 07:00 uur de bakkerij binnen en bedreigde de aanwezige bakker. Waarmee wordt onderzocht. Bij de worsteling die erop volgde raakte de bakker gewond. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. De overvaller vluchtte zonder buit. Direct startten agenten een onderzoek in de omgeving, maar konden nog niemand aanhouden.

Was u getuige, heeft de u de overvaller zien wegrennen? Of heeft u andere informatie? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem.