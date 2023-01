Politie neemt voor tienduizenden euro’s aan designerschoenen en kleding in beslag

De politie was bij de loods uitgekomen omdat ze informatie had dat er mogelijk gestolen goederen lagen. In de loods waren een aantal ruimten die gehuurd kunnen worden voor de opslag van spullen. Toen agenten een van deze ruimten controleerden vonden ze de partij schoenen en kleding. De geschatte waarde van al deze spullen is zo’n 63.000 euro. De spullen zijn in beslag genomen en er wordt onderzocht wie de eigenaar is. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.