Stashlocatie ontdekt nadat raam is vernield

Een surveillerende agent zag op dinsdag 10 januari rond 9.15 uur dat er bij een appartement een gat in een ruit zat. Hij vond dat vreemd en besloot te gaan kijken wat er gebeurd was. Hij rook in het portiek van het complex een sterke henneplucht. Uiteindelijk leidde die lucht naar een van de bergingen in het complex. Van buitenaf was al te zien dat er meerdere gripzakjes op de grond lagen in de berging. Met toestemming van de officier van justitie werd de berging open gemaakt met hulp van de woningstichting. Inmiddels was er ook een andere agent aangesloten om te helpen bij het onderzoek.

Drugs

In de berging werden uiteindelijk meer dan 600 zakjes gevuld met hennep of hasj gevonden. Daarnaast lag en een halve kilo aan henneptoppen in de berging. Ook vonden de agenten een paar duizend euro aan contanten. De bewoner van wie de berging is zal nog worden uitgenodigd voor verhoor. De ruit van de woning is vermoedelijk vernield tijdens een conflict.