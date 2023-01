Auto waarmee aanrijding plaatsvond aangetroffen

Auto in beslag genomen

De bestuurder van de personenauto reed na de aanrijding door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Getuigen noteerden het kenteken. De politie startte een onderzoek. De auto waarmee de aanrijding werd veroorzaakt is later op de dag teruggevonden in de omgeving. De auto is in beslag genomen. Om achter de juiste toedracht van de aanrijding te komen worden nog getuigen gezocht.

Getuigen

Was u getuige van de aanrijding op de kruising Meerssenerweg/Professor Moserstraat op dinsdag 10 januari omstreeks 15:10 uur dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of als u liever anoniem wilt blijven via 0800-7000

Zaaknummer: 2023005173