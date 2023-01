Twee aanhoudingen in drugszaak

Bij een autobedrijf gelegen aan de Locht zijn een 21-jarige man uit Kerkrade en een 38-jarige man uit Heerlen aangehouden op verdenking van betrokkenheid in deze zaak. In het pand is een grote hoeveelheid softdrugs gevonden en een groot bedrag aan contant geld. De politie doet onderzoek.

