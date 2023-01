Politie ontdekt hennepkwekerij in Hem

De politie was de hennepkwekerij op het spoor gekomen na een tip. De hennepkwekerij bevond zich in een grote kelder van een loods. In die kelder vond de politie maar liefs 1.446 hennepplanten en apparatuur. Tijdens controle bleek ook dat er illegaal stroom en water werden afgetapt.

De hennepkwekerij is geruimd en de hennepplanten en apparatuur zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Teamchef Rob Janssen politie Hoorn: “Dit is echt een unieke vangst. Niet alleen de grootte van de kwekerij is opmerkelijk maar ook het feit dat deze zich onder de grond bevond. De moeite die de verdachten hebben genomen om de kwekerij te verbergen was bijzonder. Wij kunnen ons niet herinneren dat we in West-Friesland eerder zo’n kwekerij hebben gevonden.”

Vermoedt u een hennepkwekerij?

Voor hennepkwekerijen worden vaak woonhuizen of bedrijfspanden gebruikt. Dat is levensgevaarlijk. Regelmatig ontstaat kortsluiting of brand. Denkt u dat ergens een hennepkwekerij zit, geef het door. Bel dan de politie, 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

2023007791