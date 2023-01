Politie houdt in Almere twee mannen aan voor drugshandel

Aan de hand van meerdere meldingen over drugsoverlast in de wijken Almere Stad startte de politie een onderzoek. Dat resulteerde in de aanhouding van de twee verdachten. De 37-jarige man werd op heterdaad aangehouden tijdens een drugsdeal in zijn voertuig. Ook de koper werd daarbij aangehouden voor verhoor. Diezelfde middag kon de politie ook de andere man na een korte achtervolging aanhouden. De man vluchtte te voet weg en gooide een vuilniszak met softdrugs weg.



Tijdens deze actie op dinsdagmiddag zijn enkele honderden gram softdrugs en rond de drieduizend euro in beslag genomen. Beide mannen zijn de zaak verhoord. De politie doet nader onderzoek.

Blijf melden

Drugshandel en ondermijning tegengaan kan de overheid en de politie niet alleen. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u één van deze signalen?

• Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

• Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

• Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Meld deze dan bij politie of uw wijkagent. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Ook kunt u anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.