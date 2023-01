Autokraker op de vlucht in Hoofddorp, politie lost waarschuwingsschoten

Na een surveillance kwam de politie een auto op het spoor die mogelijk in verband wordt gebracht met meerdere autokraken in Hoofddorp. Op de parkeerplaats aan de IJweg treft de politie het verdachte voertuig aan. Het voertuig gaat ervandoor en er ontstaat een achtervolging naar de Kruisweg in de richting van het centrum, Burgemeester Pabstlaan, Broekemeerstraat en Noordmeerstraat. Op de hoek van de Noordermeerstraat en de Broekermeerstraat willen de agenten de bestuurder staande houden en het voertuig controleren. Hier geeft de bestuurder geen gehoor aan, start het voertuig en rijd met hoge snelheid weg. Hierbij wordt één agent meegesleurd en loopt één agent letsel op. Toen het voertuig op de vlucht sloeg heeft één van de agenten twee waarschuwingsschoten gelost op het voertuig om deze tot stoppen te manen. Dit lukte niet en het voertuig ging er opnieuw vandoor. Even later rijdt de bestuurder op hoge snelheid opnieuw in op een dienstvoertuig.

Het voertuig is enige tijd later aan de Landleeuw leeg aangetroffen. Een zoekslag met meerdere eenheden heeft helaas niet geleid tot een aanhouding. Er zijn aan de IJweg twee opengebroken auto’s aangetroffen. De politie onderzoekt of dit verband heeft met de gevluchte verdachte.

De agenten maken het naar omstandigheden goed, maar zijn aangeslagen door wat er is gebeurd.

Getuigenoproep

De verdachte reed in een grijs voertuig met blauwe deuren. Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man.

Lichte huidskleur.

Tussen de 20 en 35 jaar oud.

Krullend haar tot zijn schouders, haren achter de oren weggestopt.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Mocht u tussen 19.55 uur en 20.25 uur getuige zijn geweest van eerdergenoemde incident, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams uit die buurt rond dat tijdstip. Deel uw informatie via onderstaande tipformulier.

Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.

Geweld gebruikt tegen de politie? Altijd een reactie!

Incidenten waarbij politiemedewerkers agressief of gewelddadig worden behandeld, hebben hoge prioriteit. Er volgt altijd een reactie. Hoe?

Politiemedewerkers zijn duidelijk in wat wel en geen toelaatbaar gedrag is en spreken de agressieve persoon er direct op aan. Fysiek geweld wordt natuurlijk niet geaccepteerd, evenmin als bedreiging, mishandeling of belediging. Verdachten worden gelijk aangehouden.

De politie registreert alle incidenten met agressie en geweld.

De politie doet altijd direct aangifte.

Het Openbaar Ministerie brengt de dader zo snel mogelijk voor de rechter en eist driemaal zo hoge straffen. Daarbij kan het Openbaar Ministerie snelrecht of supersnelrecht toepassen. Bij snelrecht vindt de rechtszaak tegen de verdachte binnen veertien dagen na het incident plaats, bij supersnelrecht binnen drie dagen.

Schade wordt altijd verhaald op de dader.

