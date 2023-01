Jongetje (1) uit raam gevallen Bos en Lommerweg

Onderzoek

Hoe het jongetje uit het raam heeft kunnen vallen, is nog onduidelijk en wordt door de recherche onderzocht. De recherche komt graag in contact met getuigen die zich nog niet bij de politie hebben gemeld. Heeft u de val zien gebeuren, of kort hiervoor iets gehoord/gezien wat met de val te maken kan hebben? Of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Vermeld daarbij onderstaand registratienummer. Of vul onderstaand tipformulier in.