Melding over reiziger met vuurwapen; geen wapen aangetroffen

Rond 20.15 uur kreeg de politie de melding dat een persoon met een vuurwapen uit de tram bij de halte aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië was gestapt. Volgens de informatie was de persoon daarna een andere tram ingestapt en was hij even later uitgestapt bij de halte bij het station in Leidschendam-Voorburg.



Aan de hand van het opgegeven signalement kregen agenten op het Oosteinde zicht op een verdachte. Omdat de man niet luisterde naar de aanwijzingen van de politie werd bij zijn aanhouding een waarschuwingsschot gelost. Bij de man werd echter geen wapen aangetroffen. Ook na een zoekslag in de omgeving met behulp van politiespeurhonden is niets gevonden. De verdachte is heengezonden. De politie doet nog verder onderzoek.