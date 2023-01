Getuigen gezocht steekincident Boxmeer

Steekincident

Rond 2.30 uur gingen collega’s naar een woning aan de Leeuwerik in Boxmeer. Daar is de bewoner, een 58-jarige man uit Boxmeer, gewond geraakt. Hij ligt in het ziekenhuis en is aanspreekbaar. Later zal er van hem een verklaring worden opgenomen.



Getuigen

Hebt u iets gezien of hebt u camerabeelden? Laat het dan aan ons weten. We zoeken getuigen en mensen die camerabeelden hebben van de Leeuwerik en omgeving in Boxmeer. Bel via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.