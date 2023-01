Tweede verdachte aangehouden voor dreigen met terroristisch misdrijf

De bommelding kwam binnen bij de Belgische politie. Door goede samenwerking met de Belgische autoriteiten en na uitvoerig onderzoek heeft de Nederlandse politie beide verdachten kunnen achterhalen. Tientallen rechercheurs waren in de afgelopen weken bezig met het opsporen van de verdachten. Op 29 december kon het schip uiteindelijk afmeren in de haven van Antwerpen. Gert Wibbelink, diensthoofd van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid: “Het dreigen met een terroristisch misdrijf is een zeer ernstig strafbaar feit en niet zonder consequenties. In deze zaak is de intentie de financiële schade te verhalen op de verdachten. Het schip moest namelijk gedurende een week voor anker liggen, waardoor de vracht niet gelost kon worden. Daarnaast moet men zich realiseren dat bijvoorbeeld alleen al het uitlenen van een telefoon om een dreiging te uiten, enorme consequenties kan hebben”.

De politie houdt rekening met het scenario dat deze melding verband houdt met internationale drugshandel. Rechercheurs van de Dienst Infrastructuur zetten het onderzoek voort.