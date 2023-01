Getuigen gezocht van poging straatroof Kalverstraat

Het volgende signalement is bekend van de verdachte man:

Ongeveer 30 jaar;

Lichtgetinte huidskleur;

Lichte baardgroei;

Ongeveer 175 cm lang;

Smal postuur;

Zwarte kleding en zwart vissershoedje.

Tijdens het incident waren meerdere mensen op straat, waaronder een man en vrouw met een hond. Mogelijk heeft iemand iets gezien van de poging straatroof. Heeft u iets gezien, of heeft u informatie die relevant kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2023009368