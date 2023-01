Camerabeelden gezocht van explosie aan Melissekade

De explosie vond plaats rond 01.30 uur bij een woning aan de Melissekade. Op dat moment was niemand in de woning aanwezig. Enkele weken geleden vond in dezelfde straat ook een explosie plaats. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht en of er een verband is tussen de twee explosies.

Meld Misdaad Anoniem

Heeft u iets gezien zaterdagnacht? Of weet u meer over de explosie? U kunt contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.