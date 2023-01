Wie weet er meer over een explosie aan de Spinet in Rotterdam?

De politie kreeg zaterdag 14 januari om elf uur in de avond een melding binnen van een explosie aan de Spinet. Gelukkig raakten er geen slachtoffers gewond, er was niemand in de woning. Wel sneuvelden er twee ramen. De toedracht van het incident wordt onderzocht.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het incident. Mogelijk heeft u iets gezien of andere informatie die ons verder kan helpen. Weet u meer? Geef het door via de onderstaande opties.