Dodelijk steekincident in Emmen, 2 verdachten aangehouden

Hulpverlening mocht helaas niet meer baten

Aangekomen op de plek van het incident, troffen de hulpdiensten een zwaargewonde vrouw aan. Hulpverlening mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Twee verdachten aangehouden

De politie zocht in de directe omgeving naar mogelijke verdachten met ondersteuning van onder andere een politiehelikopter. Kort na het incident werd een 19- jarige man in Emmen aangehouden. Later op de avond is een 16-jarige jongen aangehouden in de gemeente Meppel. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij dit incident.

Politie zoekt camerabeelden

De politie is nog op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de Stationsstraat in Emmen die mogelijk kunnen ondersteunen bij het onderzoek. Reed u met een auto met dashboardcamera in de buurt van de stationsstraat rond het tijdstip van het incident? Of heeft u een deurbelcamera waar mogelijk iets verdachts op te zien is. Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.