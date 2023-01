Verbouwing politiebureau Moleneind Drachten om ruimte te maken voor nieuwe teams

Op dit moment wordt het pand onder meer gebruikt door basisteam Oost-Fryslân en de recherche. Deze teams blijven gebruik maken van het pand, ook tijdens de verbouwing. De publieksfunctie van het gebouw blijft. Dat betekent dat het bureau open is en blijft voor bezoekers, ook zonder afspraak.

Grondige interne verbouwing

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, verhuizen Team Verkeer (afdeling Infrastructuur) en een team van de Dienst Regionale Informatieorganisatie (DRIO) naar het Moleneind. Om ruimte te maken voor de komst van deze teams krijgt het bureau een volledig nieuwe indeling aan de binnenzijde en wordt er grondig verbouwd. In het pand worden voor de diverse afdelingen verschillende werk- en ontmoetingsplekken gerealiseerd. De verhuizing zal in fases gaan. De eerste teams verhuizen in 2024, het laatste team verhuist in 2027.

Van energielabel D naar A+++

We gebruiken de verbouwing ook om het pand energiezuiniger te maken. Zo krijgt het gebouw zonnepanelen, komt er LED-verlichting en wordt glas vervangen. De Nationale Politie heeft als doel om in 2030 60% minder CO2 uit te stoten. Het is de ambitie om volledig energieneutraal te zijn in 2050. In de huidige staat heeft het pand energielabel D. Door de verbouwing wordt een sprong gemaakt naar A+++. In 2027 moet het pand volledig gasloos zijn.

Minder vierkante meters

De Nationale Politie moet besparen op huisvestingskosten. De eenheid Noord-Nederland heeft de opdracht om van 135.000 vierkante meter te bezuinigen naar maximaal 85.000 vierkante meter huisvesting. Politiemensen kunnen hun werk tegenwoordig op verschillende locaties uitvoeren. Die locatie kan op een politiebureau zijn maar ook thuis, bij een samenwerkingspartner of op straat. Daardoor is er minder behoefte aan kantoorruimte en kunnen meerdere teams vanuit één locatie werken.