Getuigen gezocht beschieting pand Dordtselaan

Uit informatie van buurtbewoners blijkt dat er gisteravond knallen zijn gehoord. Mogelijk is er toen dus geschoten op het pand. Niemand raakte gewond.



We willen graag weten wie er achter deze beschieting zit. Heeft u daarom iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden (denk ook aan dashcambeelden en videodeurbelbeelden)? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.