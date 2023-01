Getuigen gezocht voor doorrijden na aanrijding

Rond 20.50 uur fietste het slachtoffer, een 26-jarige vrouw uit IJsselstein, over het verkeersplein komende uit de richting van de Hogebiezen en gaande in de richting van Hendrik Copijnstraat. Op het plein werd zij vervolgens aangereden door een personenauto. De bestuurder van de auto is na de aanrijding doorgereden. Het slachtoffer liep ernstig letsel op en is vervoerd naar het ziekenhuis.

Getuigen gezocht

Het basisteam en de Verkeersongeval Analisten doen onderzoek naar de toedracht en de omstandigheden rond het ongeval. De politie heeft al enkele getuigen gesproken, maar is nog op zoek naar getuigen die zich niet hebben gemeld. Ook personen die beschikken over camerabeelden, bijvoorbeeld van een dashcam, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.