Politie houdt man aan voor handel in harddrugs

Aan de hand van informatie kon de politie op maandagmiddag een inval doen in een woning aan de Van Spilbergenstraat in Amersfoort. Volgens ontvangen signalen zou vanuit de woning harddrugs verkocht worden. Toen de politie ging kijken, zagen agenten in een korte tijd meerdere menses de woning in- en uitgaan. Vervolgens zijn de agenten de woning in gegaan en hebben de bewoner, een 65-jarige man uit Amersfoort, aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Ook werd tijdens de doorzoeking van de woning harddrugs en contant geld in beslag genomen.

Blijf melden

Drugshandel en ondermijning tegengaan kan de overheid en de politie niet alleen. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u één van deze signalen?

• Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

• Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

• Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Meld deze dan bij politie of uw wijkagent. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Ook kunt u anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.