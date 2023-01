Meerdere verdachten aangehouden voor bedreiging agenten

Afgelopen oktober/november werden de agenten, beiden werkzaam in Leiden, op hun woonadres geïntimideerd doordat er stenen tegen de ramen werden gegooid. Al snel rees het vermoeden dat er sprake moest zijn van opzet, gericht op agenten. Bij beide woningen werd twee keer een steen tegen het raam gegooid. Op beide woonadressen ging de steen ook daadwerkelijk een keer door de ruit.



Sectorhoofd Marieke van den Bosch: “Als politie kom je mensen vaak tegen op slechte momenten. We staan tenslotte maar zelden met een bos bloemen op de stoep. En regelmatig dragen wij eraan bij dat iemand, voor kortere of lagere tijd, van straat wordt gehaald en in de cel verdwijnt. Dat wordt ons logischerwijs niet in dank afgenomen. Dat weet je wanneer je bij de politie komt werken. Agenten thuis opzoeken en op deze manier een zeer intimiderend signaal afgeven gaat echter een morele grens over. Daar is geen enkel excuus voor.”



Beide agenten, woonachtig in district Leiden-Bollenstreek, deden aangifte. De recherche heeft sinds de incidenten onderzoek gedaan om de verantwoordelijken te traceren. Terwijl het onderzoek in volle gang was, werden bij de woningen van de agenten zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen. “Naast het strafrechtelijk vervolg wat deze verdachten te wachten staat, zijn we ook van plan de gemaakte kosten van de maatregelen op hen te verhalen,” legt Marieke uit. “Ik ben blij dat het rechercheonderzoek geleid heeft tot de aanhouding van verdachten. We geven daarmee een duidelijk signaal af: geweld tegen of in dit geval intimidatie van politiemensen wordt niet getolereerd!”